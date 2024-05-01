DSİ’nin kanalı sağlık sorunu

Tuşba’da DSİ kanalı yaydığı kötü koku nedeniyle halkın sağlığını tehdit ediyor. Mahalleli, çocukların her gün hasta olduğunu belirterek önlem alınmasını istedi.

Haber Merkezi

Van’ın Tuşba ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi’nde bulunan Devlet Su İşleri’nin (DSİ) kanalı, yaydığı kötü koku, çöp ve balçıklar mahallenin sağlığını tehdit ediyor. Her yıl yaz aylarıyla havanın birlikte kanaldan yükselen kötü kokunun mahalleyi yaşanmaz hale getirdiğini belirten mahalleli, açık olan kanala bir çözüm bulunması için yaptıkları tüm başvuruların sonuçsuz kaldığını dile getirdi.

MA’ya konuşan İstasyon Mahallesi Muhtarı Feyat Karakoç, DSİ’ye ve yetkili yerlere şikâyet dilekçesi verdiğini ve sonuç alamadığını söyledi. Karakoç, “Söz konusu kanal yağmur suyu için yapılmış ama şuan kanalizasyon suyu akıyor. Kanalın temizliği ve onarımı için defalarca DSİ’ye dilekçe verdim. Yetkililer ‘200 milyon para gelmiş bu kanalın onarımı için, proje hazır’ dedi. Neden hâlâ kanala bir çözüm bulamadılar anlamıyoruz. Çok kötü koku veriyor. En ufak bir yağmur yağması durumunda pis su evlere kadar giriyor" ifadelerini kullandı.

SONUÇSUZ KALDI

1976’dan beri evinin kanalın üstünde olduğunu hatta sel ve taşkın olaylarında defalarca evinin su altında kaldığını söyleyen mahalle sakinlerinden Naci Erginoğuz, yaptıkları hiçbir başvurunun olumlu sonuçlanmadığını ifade etti. Salih Pala adlı yurttaş da “Madem bunca zamandır DSİ bizim dilekçelerimize yanıt vermiyor o zaman belediyenin bu sorun üstünde durmasını istiyoruz. Kanal birçok evin de altından geçiyor ve neredeyse evler çökecek durumda. Bunca yıldır bu haldeyiz artık bir çözüm bulunsun” dedi.