DSİ’ye ait kanal çöp atık ve balçık içinde

Haber Merkezi

Van’ın Tuşba ilçesinin İstasyon Seyrantepe ve Altıntepe mahallelerinden geçen Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait kanalın çöp, balçık, atık sular nedeniyle yaydığı kötü koku, kanal çevresindeki ikamet eden yurttaşların yaşamını olumsuz etkiliyor. MA’ya konuşan yurttaşlar, evlerinin pencerelerini bile açamadıklarını ve çocuklarının bu nedenle her gün hastalandığını söyledi.

Yıllardır aynı sorunla mücadele ettiklerini söyleyen mahalleli Barış Öznur, iş yerinin kanal yakınında olduğunu, 19 yıldır kanaldan yayılan kötü koku ortamında çalıştığını belirtti. Öznur "Artık çöp dışında yılan görmeye başladık. Geçen günlerde kanaldan yılan çıkardık. Yetkililer artık sesimizi duymalı" diye konuştu. Yağmur yağdığı zaman kanalın tamamen dolup evlerine su taştığını ifade eden mahalle sakinlerinden Medya Pala ise "Çocuklar kanala düşüyor, çocukların sağlığı için risk teşkil eden bir kanal. Defalarca mahalleli olarak başvurularda bulunduk; ama gelip ilgilenen olmadı. Kanalı kendi çabamızla temizlemeye çalışıyoruz. Biz çözüm istiyoruz" dedi. Konuya ilişkin MA’nın aradığı DSİ yetkilileri ise görüş vermedi.