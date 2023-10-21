DSÖ: 4 kamyon acil tıbbi malzeme Gazze’ye doğru yola çıktı
Dünya Sağlık Örgütü Doğu Akdeniz Bürosu, DSÖ’nün 4 kamyonluk tıbbi malzeme konvoyunun Refah Sınır Kapısı'Nı geçerek Gazze'ye doğru yola çıktığını duyurdu.
Kaynak: DHA
DSÖ Doğu Akdeniz Bürosu, Gazze’ye doğru yola çıkan 4 kamyonun içinde; 1200 kişilik travma tedavi tıbbi malzemesi, 235 kişilik travma çantaları, kronik hastalıklar için 1500 kişiye ilaç ve üç ay boyunca 300 bin kişiye yetecek temel sağlık malzemeleri bulunduğunu açıkladı.
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