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DSÖ: 4 kamyon acil tıbbi malzeme Gazze’ye doğru yola çıktı

Dünya Sağlık Örgütü Doğu Akdeniz Bürosu, DSÖ’nün 4 kamyonluk tıbbi malzeme konvoyunun Refah Sınır Kapısı'Nı geçerek Gazze'ye doğru yola çıktığını duyurdu.

Ajans Haberleri
  • 21.10.2023 11:22
  • Giriş: 21.10.2023 11:22
  • Güncelleme: 21.10.2023 11:22
Kaynak: DHA
DSÖ: 4 kamyon acil tıbbi malzeme Gazze’ye doğru yola çıktı

DSÖ Doğu Akdeniz Bürosu, Gazze’ye doğru yola çıkan 4 kamyonun içinde; 1200 kişilik travma tedavi tıbbi malzemesi, 235 kişilik travma çantaları, kronik hastalıklar için 1500 kişiye ilaç ve üç ay boyunca 300 bin kişiye yetecek temel sağlık malzemeleri bulunduğunu açıkladı.

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