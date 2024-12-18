DSÖ açıkladı: 2014'ten bu yana 70 bin kişi göç yolunda öldü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2014'ten bu yana 70 binden fazla göçmenin öldüğünü bildirirken güvenli, düzenli ve onurlu göçü sağlama çağrısında bulundu.

DSÖ, 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla X'ten paylaşım yaptı.

Hiçbir yolculuğun trajediyle sonuçlanmaması gerektiği belirtilen paylaşımda, "2014'ten bu yana 70 binden fazla göçmen öldü. Güvenli, düzenli ve onurlu göçü sağlayalım. Sağlık haklarını koruyalım, daha fazla ölümü önleyelim" ifadeleri kullanıldı.