DSÖ'den Avrupa'da salgın uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa'nın yüksek salgın riskine karşı hazırlıklı olması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Covid-19'un son pandemi olmayacağını söyleyen Dr. Maria Van Kerkhov'ye göre gelecekte bilinmeyen bir tehdit, daha önce görülmemiş bir şekilde saldırabilir.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa'nın yüksek grip salgını riskine karşı hazırlıklı olması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

NTV'nin haberine göre Birleşmiş Milletler'in (BM) pandemiye hazırlıktan sorumlu direktör vekili Dr. Maria Van Kerkhove, kıtanın grip tehdidiyle karşı karşıya kalacağının "kesin" olduğunu söyledi.

Health in Europe'a konuşan Van Kerkhove, Covid-19'un son pandemi olmayacağını söyledi. Bunun yerine, gelecekte bilinmeyen bir tehdit, daha önce görülmemiş bir şekilde saldırabilir.

Van Kerkhove, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Benim için grip kesin bir şey çünkü dolaşımda çok fazla var. Pek çok farklı türe bulaşmış durumda. Kuş gribimiz var ve reassortance (bir virüsün türler arasında sıçramasına izin veren genetik değişiklikler) için fırsatlar var, grip virüsü pandemisi için fırsatlar yüksek.Bu yüzden buna hazırlıklı olmak için bütün bir sistemimiz var. Sorun şu ki, başka bir koronavirüs pandemisi görecek miyiz? SARS-CoV-2'nin bir pandemiye neden olduğu düşünüldüğünde, elbette bu bir fırsat. Asıl soru şu: Bir Arbovirüs pandemisi görecek miyiz?"

"SU KAYNAKLI BİR SALGIN OLABİLİR"

Doktor Van Kerkhove, artropod kaynaklı virüsler olarak da bilinen arbovirüslerin sivrisinek ve kene gibi enfekte böceklerin ısırmasıyla insanlara yayılan enfeksiyonları ifade ettiğini söyledi ve "Şimdi, bunu dinleyen insanları korkutmak için söylemiyorum ama bizim için bu hazırlıklı olmamız gereken bir şey" diye ekledi.

Alışılmışın dışında düşünmemiz gerektiğini belirten doktor, şunları söyledi:

"Bilinen tehditler için gerçekten hazırlıklı olmalıyız ama aynı zamanda farklı bir şey için de hazırlıklı olmalıyız, belki su kaynaklı ya da başka bir şey. Bana göre pandemiler, ne yazık ki, yaşamımız boyunca karşılaşacağımız şeylerin bir parçası. Bunun hayatımız boyunca karşılaşacağımız son salgın olacağına inanmıyorum."