DSÖ'den Ebola uyarısı: “Küresel acil durum” ilan edildi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Demokratik Kongo Cumhuriyeti (DKC) ve Uganda'da görülen Ebola salgınını "küresel sağlık acil durumu" ilan etti.

DSÖ, mevcut salgının 'pandemi' kriterlerini ise karşılamadığını belirtti.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus her iki ülkeyle istişarelerde bulunduğu ve salgının "uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu" kriterlerini karşıladığına karar verdiği belirtildi.

Cumartesi günü itibarıyla, DKC'nin Ituri Eyaleti genelinde yaklaşık 246 şüpheli vaka ve şüpheli vakalara bağlı 80 ölüm bildirildi.

Bu vakalardan 8'i laboratuvar ortamında doğrulandı. Ayrıca Uganda'nın başkenti Kampala'da laboratuvar onaylı 2, DKC'nin başkenti Kinşasa'da ise 1 vaka daha rapor edildi.

"ENFEKTE SAYISINA DAİR BELİRSİZLİKLER BULUNUYOR"

DSÖ tarafından yapılan açıklamada, "Şu an itibarıyla, bu olayla bağlantılı gerçek enfekte kişi sayısı ve salgının coğrafi yayılımı konusunda ciddi belirsizlikler bulunmaktadır" denildi.

Açıklamada ayrıca, bilinen veya şüpheli vakalar arasındaki epidemiyolojik bağlara dair bilgilerin de henüz sınırlı olduğu vurgulandı.

Sağlık örgütü, mevcut salgının pandemi kriterlerini ise karşılamadığını belirtti.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (Africa CDC) ise durumu "yakından takip ettiğini" bildirdi.

Kurum, virüsün bulaşmasını engellemek ve sınırlar arası yayılma riskini azaltmak amacıyla, "hızlı ve koordineli bir müdahale" yürütmek üzere yerel yetkililer ve ortaklarla birlikte çalıştıklarını açıkladı.