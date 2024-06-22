DSÖ'den Gazze için aşırı sıcak uyarısı: Hastalık riski artacak

Dünya Sağlık Örgütü, yaklaşık 10 aydır İsrail'in katliamlarının sürdüğü Gazze'de aşırı sıcakların insani krizi derinleştirebileceği ve hastalık riskini artırabileceği uyarısında bulundu.

Kurban bayramının son bulmasıyla birlikte İsrail ordusu Gazze'nin güneyinde on binlerce sivilin sığındığı Refah kentindeki operasyonlarına hız verirken, Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) aşırı sıcak uyarısı geldi.

DSÖ'den yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki aşırı sıcak havaların Filistinlilerin içinde bulunduğu insani krizi ve sağlık sorunlarını derinleştireceği uyarısı yapıldı.

DSÖ'nün Gazze ve Batı Şeria temsilcisi Richard Peeperkorn, "Son haftalar ve aylarda çok sayıda kişinin yerinden edildiğini gördük ve sıcaklığın bununla birleşiminin hastalıklarda artışa neden olabileceğini biliyoruz" dedi. Peeperkorn, "Sıcak su nedeniyle suyumuz kirleniyor, yüksek sıcaklıktan dolayı da çok daha fazla gıda bozulması yaşanacak. Sivrisineklerine ve sineklere, dehidrasyona, sıcak çarpmasına maruz kalacağız" uyarısında bulundu.