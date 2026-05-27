DSÖ'den Hantavirüs açıklaması: Vaka sayısı 13'e yükseldi

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı (DSÖ), Tedros Adhanom Ghebreyesus, bir salgının merkezindeki kruvaziyer gemisiyle bağlantılı hantavirüs vaka sayısının 13’e yükseldiğini bildirdi.

DSÖ Başkanı Ghebreyesus, yaptığı açıklamada, "İspanya, karantinada bulunan yolcular arasında yeni bir vaka bildirdi. Böylece toplam vaka sayısı 13’e çıktı" ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, "Durum stabil seyrediyor. Hastalanan yolcular gerekli tedaviyi alırken, diğerleri karantinada kalmaya devam ediyor" dedi.

Son iki hafta içinde, salgının merkezindeki lüks yolcu gemisi MV Hondius’taki kalan tüm yolcular, mürettebat üyeleri ve sağlık personeli gemiden tahliye edildi.

Hantavirüsler, kemirgenler yoluyla bulaşan ve insanlarda enfeksiyona yol açabilen virüsler. DSÖ, dünya genelinde her yıl 10 bin ila 100 bin arasında insan vakası görüldüğünü, hastalığın şiddetinin virüs türüne göre değiştiğini tahmin ediyor.