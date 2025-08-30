DSÖ'den kolera uyarısı: Vaka sayısı 400 bine yaklaştı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika başta olmak üzere birçok ülkede kolera vakalarının yeniden artışa geçtiğini ve sağlık sistemleri üzerindeki yükün giderek ağırlaştığını belirtti.

DSÖ’nün bu hafta yayımladığı son rapora göre, yıl başından bu yana dünya genelinde 382 binden fazla kolera vakası ve yaklaşık 4 bin 500 ölüm kaydedildi. Temmuz ayında bildirilen 67 bini aşkın yeni vaka, Haziran ayına göre yüzde 2’lik artışa işaret ediyor.

Raporda, çatışmalar, kitlesel yerinden edilmeler, seller ve iklim değişikliğinin salgınları derinleştirdiği, kırsal ve altyapısı yetersiz bölgelerde tedaviye erişimin gecikmesinin ölümleri artırdığı vurgulandı. Özellikle Kongo, Güney Sudan ve Nijerya, en fazla can kaybının görüldüğü ülkeler arasında yer aldı.

DSÖ, ayrıca ağızdan uygulanan kolera aşısı stokunun küresel düzeyde 5 milyon dozluk acil eşik seviyesinin altında olduğunu ve 4,1 milyon doza düştüğünü kaydetti. Raporda, bu seviyenin, salgınların önlenmesi için gerekli aşılama kampanyalarının önünde engel teşkil ettiği belirtildi.

“Kolera riskinin küresel ölçekte çok yüksek” olduğu uyarısının yapıldığı raporda, uluslararası toplumun olası bir salgına daha fazla kaynak ayırması gerektiği vurgulandı.