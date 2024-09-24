DSÖ'den M çiçeği virüsü raporu: 9 ayda kaç vaka görüldü?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bu yıl Afrika'da çoğunluğu Kongo'da olmak üzere yaklaşık 30 bin şüpheli M çiçeği virüsü vakası görüldüğünü açıkladı.

DSÖ'nün yayımladığı rapora göre, Afrika kıtası genelinde yıl başından 15 Eylül'e kadar 29 bin 342 şüpheli M çiçeği virüsü vakası tespit edildi, 812 kişi hayatını kaybetti.

DSÖ, dünya genelinde ağustosta 2 bin 82 M çiçeği vakasının teyit edildiğini, bu sayının Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviye olduğunu kaydetti.

VAKA SAYISINDA YÜZDE 78,5 ARTIŞ

Afrika Birliği Halk Sağlığı Ajansı ise 2023'te salgından etkilenen 7 ülkede 14 bin 957 vaka ve 739 can kaybı tespit edildiğini açıkladı. Ajans, ayrıca 2022 yılında başlayan M çiçeği salgınında vaka sayısının şu anda yüzde 78,5 artmış durumda olduğunu bildirdi.

Dünya Bankası, cumartesi günü salgınla mücadele için 10 Afrika ülkesine 128,89 milyon dolar vereceğini açıklamıştı.