DSÖ duyurdu: Çocuk felci aşısı için Gazze'de geçici ateşkes kararı

DSÖ, Gazze Şeridi'ndeki çocuklara çocuk felci aşısının yapılması için bölgede geçici ateşkes kararı alındığını açıkladı.

Reuters'a konuşan üst düzey bir Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilisi, İsrail ordusunun 3 farklı günde üçer günlük üç insani ara verilmesini kabul ettiğini açıkladı.

DSÖ yetkilisi ihtiyaç halinde her bölgede insani aranın dörder güne çıkarılabileceğini belirtti. Yetkili, verilecek insani yardım arasının günde 8 saat geçerli olacağını belirtti.