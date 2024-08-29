Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

DSÖ duyurdu: Çocuk felci aşısı için Gazze'de geçici ateşkes kararı

Dünya Sağlık Örgütü, çocuk felci aşılarının yapılması için Gazze'de geçici olarak çatışmalara ara verileceğini duyurdu.

Dünya
  • 29.08.2024 20:55
  • Giriş: 29.08.2024 20:55
  • Güncelleme: 29.08.2024 20:59
DSÖ duyurdu: Çocuk felci aşısı için Gazze'de geçici ateşkes kararı
AA

DSÖ, Gazze Şeridi'ndeki çocuklara çocuk felci aşısının yapılması için bölgede geçici ateşkes kararı alındığını açıkladı.

Reuters'a konuşan üst düzey bir Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilisi, İsrail ordusunun 3 farklı günde üçer günlük üç insani ara verilmesini kabul ettiğini açıkladı.

DSÖ yetkilisi ihtiyaç halinde her bölgede insani aranın dörder güne çıkarılabileceğini belirtti. Yetkili, verilecek insani yardım arasının günde 8 saat geçerli olacağını belirtti.

DSÖden M Çiçeği Virüsü açıklaması
Küba Dışişleri Bakanı: ABD, İsrailin Gazzedeki soykırımına ortak oluyor
BirGün'e Abone Ol