DSÖ duyurdu: Tanzanya'da Marburg virüsü salgını sona erdi

Tanzanya'daki Marburg virüsü salgınının sona erdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, X'ten yaptığı paylaşımda, "Tanzanya'dan iyi haber, Marburg salgını sona erdi" ifadesini kullandı.

Afrika'da acil tıbbi müdahalede artan uzmanlığın, salgının etkili şekilde kontrol altına alınmasında hayati önem taşıdığına dikkati çeken Ghebreyesus, bu amaçla gayret gösteren özverili sağlık çalışanlarına, hükümete ve DSÖ'nün Tanzanya ekibine teşekkür etti.

ÖLÜM ORANI YÜZDE 88'E KADAR ÇIKABİLİYOR

Ebola virüsüyle aynı aileden olan Marburg virüsünün bulaştığı kişilerde ölüm oranı yüzde 88'lere kadar çıkabiliyor.

Yarasalardan insanlara bulaşan virüs, enfekte kişilere temas yoluyla yayılıyor.

Belirtiler arasında ateş, kas ağrıları, ishal, istifra ve bazı durumlarda aşırı kan kaybı görülüyor.

DSÖ, virüse karşı özel tedavi veya aşının bulunmadığını ancak bir dizi kan ürünü, ilaç ve bağışıklık tedavisinin geliştirildiğini açıklamıştı.