DSÖ: Gazze'de 14 bin 800'den fazla hasta tıbbi bakıma ihtiyaç duyuyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Gazze'de 14 bin 800'den fazla hastanın hayat kurtarıcı tıbbi bakıma ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail’in yoğun saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze’den yapılan tıbbi tahliyeye ilişkin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

DSÖ'nün 99 refakatçiyle birlikte 32 çocuk ve 6 yetişkin hastanın Gazze'den tıbbi tahliyesini desteklediğini belirten Ghebreyesus, "25 çocuk ve 6 yetişkin İtalya'ya, 5 çocuk Belçika'ya ve 2 çocuk hasta ise Türkiye'ye tahliye edildi" ifadelerini kullandı.

BATI ŞERİA'YA SEVK YOLLARI AÇILMALI

"14 bin 800'den fazla hasta hala Gazze'de bulunmayan hayat kurtarıcı tıbbi bakıma ihtiyaç duyuyor" ifadelerini kullanan Ghebreyesus, daha fazla ülkeyi, öne çıkarak destek sunmaya ve Doğu Kudüs dahil Batı Şeria’ya sevk yollarını çok geç olmadan yeniden açmaya çağırdı.

Ghebreyesus, Gazze için ateşkes çağrısını yineledi.