Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

DSÖ: Gazze’den 18 bin 500’den fazla hasta tahliye edilmeli

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, aralarında 4 bin çocuğun da bulunduğu 18 bin 500’den fazla hastanın Gazze’de bulunmayan tedavilere erişebilmesi için tahliye edilmesi gerektiğini belirterek, ülkelere bu hastaları kabul etme çağrısı yaptı.

Dünya
  • 21.01.2026 13:09
  • Giriş: 21.01.2026 13:09
  • Güncelleme: 21.01.2026 13:11
Kaynak: AA
DSÖ: Gazze’den 18 bin 500’den fazla hasta tahliye edilmeli
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Aralarında 4 bin çocuğun da bulunduğu 18 bin 500'den fazla hastanın, orada mevcut olmayan tedavi için Gazze'den tahliye edilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Ghebreyesus sosyal medya platformu X'ten (Twitter) yaptığı açıklamada, Gazze'deki sağlık durumuna ilişkin paylaşımda bulundu.

DSÖ'nün Gazze'deki 21 hastanın tıbbi tedavi için Ürdün'e tahliyesini desteklediğini belirten Ghebreyesus, dayanışması ve sürekli desteği için Ürdün'e teşekkür etti.

Ghebreyesus, "Aralarında 4 bin çocuğun da bulunduğu 18 bin 500'den fazla hastanın, orada mevcut olmayan tedavi için Gazze'den tahliye edilmesi gerekiyor. DSÖ, daha fazla ülkenin bu hastaları kabul etmesi çağrısında bulunuyor." ifadelerine yer verdi.

Kudüs Bölge Mahkemesinin kararı sonrasında, Ekim 2023'ten bu yana ilk kez Gazze'den bir hastanın işgal altındaki Batı Şeria'ya seyahat etmesine izin verilmesini memnuniyetle karşıladıklarını aktaran Ghebreyesus, bunun doğru yönde atılmış bir adım olduğunu vurguladı.

BirGün'e Abone Ol