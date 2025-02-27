DSÖ: M çiçeği virüsü halk sağlığı acil durumu oluşturmaya devam ediyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, M çiçeği virüsü (Mpox) vakalarında artış yaşandığını, hastalığın bir halk sağlığı acil durumu oluşturmaya devam ettiğini belirtti.

Ghebreyesus, M çiçeği virüsüne ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Mpox vakalarında artış yaşanmaya devam ettiğini kaydeden Ghebreyesus, bu nedenle hastalığın uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturmaya devam ettiğini bildirdi.

ACİL DURUM İLAN EDİLMİŞTİ

Ghebreyesus, bu kararın Uluslararası Sağlık Tüzüğü Acil Durum Komitesi'nin üçüncü toplantısının ardından alındığını ifade etti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) Mpox vakalarında artış yaşandığını ve virüsün komşu ülkelere yayıldığını vurgulayan Ghebreyesus, bu sebeple Mpox'un, 14 Ağustos 2024'te uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu ilan ettiklerini hatırlattı.