DSÖ, son 2 yılda Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da sağlık hizmetlerine 1719 saldırıyı doğruladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in hedef aldığı Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da son 2 yılda sağlık tesislerine yönelik 1719 saldırıyı doğruladıklarını kaydetti.

Ghebreyesus, DSÖ'nün haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'de, 7 Ekim 2023'ten bu yana süren İsrail saldırılarının hayatı durma noktasına getirdiğini belirten Ghebreyesus, "Bu saldırılarda 66 binden fazla insan hayatını kaybetti, bunların yüzde 70'i kadın ve çocuk. Binlercesinin ise kayıp ve ölü olduğu düşünülüyor" dedi.

Ghebreyesus, 2 yıldır süren saldırıların sağlık sistemini de yerle bir ettiğini belirterek, Filistinlilerin dayanılmaz acılar çektiğini söyledi.

"Şu anda Gazze'deki 36 hastaneden sadece 14'ü kısmen de olsa faaliyet gösteriyor" diyen Ghebreyesus, DSÖ personeli dahil sağlık ve insani yardım çalışanlarının, çatışma boyunca güvenli olmayan koşullar altında görev yaptığını belirtti.

Ghebreyesus, Gazze Sağlık Bakanlığına göre, yaklaşık 1800 sağlık çalışanının ve en az 543 yardım görevlisinin öldürüldüğünü kaydetti.

Gazze'deki sivil altyapı tahribatının çok büyük olduğunu ve yeniden inşasının uzun zaman alacağına işaret eden Ghebreyesus, "İnsanlara verilen fiziksel ve zihinsel zarar daha da kötü. Öldürülen 66 bin kişiye ek olarak, Gazze'de yaklaşık 170 bin kişi yaralandı. Bunların en az 4'te 1'nin acil ve sürekli rehabilitasyon gerektiren, potansiyel olarak yaşamı değiştirebilecek yaralanmalara sahip olduğunu tahmin ediliyor." ifadelerini kullandı.

"SAĞLIK TESİSLERİNE YÖNELİK 1719 SALDIRIYI DOĞRULADIK"

Ghebreyesus, son 2 yılda Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da sağlık tesislerine yönelik 1719 saldırıyı doğruladıklarını kaydederek, "Bu saldırılar 1000'den fazla ölüme ve 1800'den fazla yaralıya yol açtı." diye konuştu.

Ağır yaralı ve bulaşıcı olmayan hastalıkları olanların çoğu, Gazze'de bulunmayan özel tıbbi bakıma ihtiyaç duyduğunu kaydeden Ghebreyesus, "(İsrail saldırıları) Çatışmaların yaklaşık 2 yıl önce başlamasından bu yana, DSÖ 7 bin 841 hastanın Gazze dışında tıbbi tedavi için tahliyesini destekledi. Ancak 3 bin 800'ü çocuk olmak üzere yaklaşık 15 bin 600 hasta hala tıbbi tahliye bekliyor" dedi.

Ghebreyesus, şu anda sadece haftada bir tahliye gerçekleştirebildiklerini söyledi.

Daha fazla ülkeyi bu hastalara kucak açma çağrısında bulunan Ghebreyesus, "Doğu Kudüs de dahil Batı Şeria'da tıbbi tahliyenin yeniden başlatılmasını talep ediyorum ve tahliye sıklığının artırılmasını istiyorum" diye konuştu.