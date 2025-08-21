DSÖ: Sudan’daki çatışmalarda sağlık hizmetlerine 174 saldırı yapıldı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana devam eden çatışmalarda sağlık hizmetlerine 174 saldırının yapıldığını bildirdi.

Ghebreyesus, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında devam eden çatışmaların sağlık hizmetlerine etkisine ilişkin Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Sudan'da çatışmaların başlangıcından bu yana sağlık hizmetlerine yönelik 174 saldırının olduğunu kaydeden Ghebreyesus, "Bu saldırılar, 1171 ölüm ve 362 yaralanma ile sonuçlandı." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, 2025'te sağlık hizmetlerine yönelik 38 saldırı olduğunu belirterek, bunların 933 ölüm ve 148 yaralanmaya neden olduğunu aktardı.

Sağlık çalışanlarının, hayatları kurtarma çabalarında ölüm riski almaması gerektiğini vurgulayan Ghebreyesus, "Sağlık hizmetlerini her zaman koruyun." ifadelerini kullandı.

SUDAN'DAKİ ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

5 eyaletten oluşan Darfur bölgesinin 4'ünü kontrol eden HDK, son eyalet olan Kuzey Darfur'un merkezi Faşir'i 1 yılı aşkın süredir kuşatıyor. Ordu ve müttefik güçler ise şehri savunmaya devam ediyor.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, dünyanın en büyük yerinden edilme krizine sebep olan çatışmalar, ülkenin altyapısı, sağlık, eğitim ve ekonomi alanlarında ciddi yıkıma yol açıyor.

Çatışmalar nedeniyle 11 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edilirken yaklaşık 4 milyon kişi komşu ülkelere geçmişti.