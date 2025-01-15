DSÖ: Tanzanya'da Marburg virüsü nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Tanzanya'da Marburg virüsü nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

DSÖ'den yapılan açıklamada, salgının ülke ve bölgede daha fazla yayılabileceği uyarısı yapıldı. Açıklamada, Marburg virüsü salgını hakkında üye ülkelerin bilgilendirildiği kaydedildi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gelecek günlerde vakaların artabileceği uyarısında bulundu.

Ghebreyesus, "Hastalık gözetimi geliştikçe önümüzdeki günlerde daha fazla vaka bekliyoruz. DSÖ, Tanzanya hükümetine ve etkilenen topluluklara tam yardımını sundu" ifadesini kullandı.

Tanzanya'ya komşu ülkelerin teyakkuzda ve potansiyel vakalara karşı hazırlıklı olması gerektiğinin altını çizen Ghebreyesus, risk altında olan ülkelere, Tanzanya ile seyahat ve ticareti kısıtlamalarını önerdi.

MARBURG VİRÜSÜ

Virüs, esas olarak hasta bir kişinin vücut sıvılarıyla veya bu sıvılarla kirlenmiş yüzeylerle temas yoluyla yayılıyor ve salgının kaynağı henüz bilinmiyor.

Marburg için henüz herhangi bir aşı ya da tedavi onaylanmadı.