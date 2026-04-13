DSÖ'ye ait araca saldırıda kapatılmıştı: Refah Sınır Kapısı açıldı

Günler sonra açılan Refah Sınır Kapısı'ndan 69 Filistinli Gazze Şeridi'ne geçerek ailelerine kavuştu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik Ekim 2023'te başlayan soykırımı sırasında kapattığı Refah Sınır Kapısı'nın son dönemde yalnızca yayaların geçişi için yeniden açılmasının ardından Gazze'den tedavi için yurt dışına çıkmaya çalışanlar ile Mısır'dan dönenler, İsrail'in kısıtlamaları altında kapıdan geçmeye çalışıyor.

Tel Aviv yönetiminin çeşitli gerekçelerle sık sık tekrar kapattığı kapıdan geçişler, son olarak İsrail'in Dünya Sağlık Örgütü'ne ait araca saldırarak bir sağlık çalışanını öldürmesinin ardından 7 Nisan'da durmuştu.

Günler sonra tekrar açılan kapıdan geçen 69 Filistinli, Gazze'nin Han Yunus bölgesinde aileleriyle buluştu.

GAZZE'DE ATEŞKESE RAĞMEN İSRAİL'İN SINIR ENGELİ

İsrail ordusu 28 Şubat'ta, Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı Refah Sınır Kapısı dahil bölgedeki tüm kapıların ikinci bir duyuruya kadar kapalı tutulacağını açıklamıştı.

Refah Sınır Kapısı'nın 19 Mart'ta yalnızca yayaların geçişi için yeniden açıldığı belirtilmişti.

İsrail'in Dünya Sağlık Örgütü'ne ait araca saldırısıyla hasta tahliyelerinde görevli bir çalışanın hayatını kaybetmesinin ardından, 7 Nisan'da Refah Sınır Kapısı'ndan geçişler yeniden durmuştu.