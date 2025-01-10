DT’den milyon TL’lik harcama

AKP iktidarlarında en çok eleştirilen harcamaların başında, araç kiralamaları için yapılan harcamalar geldi. Kamu kurumlarının kiralık araç saltanatına, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan Tasarruf Tedbirleri Genelgesi de engel olamadı. 2024 yılında genel bütçeden taşıt kiralama için harcanan para, 3 milyar TL'ye dayandı.

2025 yılının ilk araç kiralama anlaşmasını ise Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nün yaptığı öğrenildi. DT’nin ihale kapsamında 20 adet hizmet aracı kiraladığı bildirildi.

İMZA 7 OCAK’TA

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, 26 Aralık 2024 tarihinde, “Hizmet Aracı Kiralanması” ihalesi düzenledi. İhale ile kiralanacak araçların 12 ay boyunca kullanılacağı ifade edildi. DT’nin ihalesinin imzaları, 7 Ocak 2025 tarihinde atıldı. İhale kapsamında kiralayacağı araçlar için 7,5 milyon TL harcama öngören DT’nin hesabı çarşıya uymadı.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, 20 adet aracın kiralanması için Tuncer Filo Turizm isimli şirket ile 8 milyon 444 bin TL’ye el sıkıştı.

2024 MODEL

Müdürlüğün ihale ile kiraladığı 20 aracın dokuzunu, 2020 model ve üstü dokuz binek araç oluşturdu. Araçlardan sekizinin ise 2018 model ve üstü binek araçlar olduğu belirtildi. Müdürlük, iki adet 2020 model kamyonet ve bir adet de 2024 model kamyonet de kiraladı.