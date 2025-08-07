DTK Eşbaşkanı Güven’e ceza

Haber Merkezi

Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı Leyla Güven’in de aralarında bulunduğu 11 kadın tutsağa, Abdullah Öcalan’ın Türkiye’ye getirilmesinin yıldönümünde, protesto etmeleri nedeniyle disiplin cezası verildi.

Sloganlarla yapılan protestonun ardından toplanan Cezaevi Disiplin Kurulu, Leyla Güven’in de aralarında bulunduğu 13 kadına haberleşme ve iletişimden yoksun bırakma, 2 kadına ise bir ay süreyle ziyaretçiden yoksun bırakma cezası verdi.