DTK toplantılarılarında konuşmak suç sayılamaz
Haber Merkezi
Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi eski Başkanı Necati Pirinççioğlu hakkında 2011-2014 tarihlerinde Demokratik Toplum Kongresi’nin (DTK) toplantılarına, eylem ve etkinliklerine katıldığı gerekçesiyle “Örgüt üyesi olma” iddiasıyla açılan davada verilen 6 yıl 3 ay hapis cezası bozuldu.
Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 2’nci Ceza Dairesi tarafından 16 Nisan’da bozulan karar sonrası Necati Pirinççioğlu yeniden yargılanacak. Pirinççioğlu hakkında 21 Kasım 2017’de iddianame hazırlanmış ve yargılamanın yapıldığı Diyarbakır 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde 18 Nisan 2022’de görülen karar duruşmasında 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti.