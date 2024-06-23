DTSO’dan iş yeri saldırılarına ilişkin açıklama

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Meclisi, kentte özel işletmelere yapılan saldırılara ilişkin açıklamada bulundu.

,

DTSO, 22 Haziran Cumartesi günü kentte bulunan bazı özel işletmelere İsrail’i protesto gösterisi adı altında bazı gruplar tarafından saldırı yapıldığını belirtti. DTSO’dan yapılan açıklamada, “İlimizde son zamanlarda gittikçe artan bu saldırıları büyük bir endişe ile takip etmekteyiz. Dün akşam saatlerinde iki farklı özel işletmeye yapılan bu eş zamanlı saldırılarda orada bulunan vatandaşlarımız büyük bir korku ve endişe ile kaçmak zorunda kalmışlardır. DTSO Meclisi olarak vatandaşlarımızın ifade özgürlüğü, barışçıl toplantı ve gösteri hakkını her zaman savunduk. Bazı grupların bilinçli bir şekilde bu hakkını iş yerlerine girerek, burada bulunan vatandaşlarımız üzerinde korku ve endişeye neden olacak şekilde kullanmasını kabul etmiyoruz” denildi.

Açıklamada, “İlimizde turizm sezonunun yaşandığı bir dönemde basında vatandaşlarımızın endişe ve korkuyla kaçışması ilimize büyük bir zarar vermektedir. Bu özel işletmeleri işleten kişiler, çalışanlar ve buralarda oturan kişilerin de bizim insanlarımız olduğunu hatırlatmak isteriz. DTSO olarak kentimize zarar veren özel işletmelere yapılan bu saldırıları kınıyoruz, ilgili mercileri bu saldırıların yaşanmaması için gerekli önlemleri almaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası İş Kadınları Meclisince saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, “Bu tür saldırılar, kentimizin ekonomik yapısını derinden sarsmakta ve toplumumuzun huzur ve güvenliğini tehdit etmektedir. İşletme içerisindeki çalışanların da maruz kaldığı bu saldırılar, hiçbir amaca hizmet etmemektedir. Kayapınar ilçesindeki Starbucks şubesine de yapılan benzer saldırı, bu şiddet olaylarının münferit olmadığını göstermektedir. Diyarbakır’ın ekonomik büyümesi açısından büyük önem taşıyan kadın girişimcilerimizi desteklemek ve onlarla dayanışma içinde olmak, İş Kadınları Meclisi olarak en temel amaçlarımızdandır. Ayşegül Damlar Kaya, kurduğu işletme ile bölgede birçok kişiye iş fırsatları sunarak ve yerel ekonominin güçlenmesine önemli katkılar sağlayarak topluma değer katan bir iş kadınıdır. Bu saldırı, kadın girişimciliğinin ve emeğinin görünür olması için verdiğimiz mücadeleye yönelik boş bir provokasyondur” denildi.

Açıklamada, “Diyarbakır’daki iş insanları ve kadın girişimcilerimizin çalışma motivasyonuna yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Kentimizdeki huzur ve güven ortamının korunması için yetkilileri daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Saldırıyı gerçekleştirenlerin en kısa sürede tespit edilerek gerekli işlemlerin yapılmasını talep ediyoruz. Önlenebilir bu tür saldırıların bir daha yaşanmamasını ümit ediyoruz. İş Kadınları Meclisi olarak Yönetim Kurulu Üyemiz Ayşegül Damlar Kaya’nın yanında olduğumuzu, kendisine ve tüm çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi ilettiğimizi belirtmek isteriz. Gerçekleşen saldırının sonuçlarına dair sonuna kadar takipçi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz” ifadelerine yer verildi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası İş Kadınları Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi Ayşegül Damlar Kaya’nın işletmeciliğini yaptığı Sur ilçesindeki Burger King şubesine saldırı düzenlenmişti.