Dua Lipa'dan Samsung’a 15 milyon dolarlık dava

Dua Lipa, görüntüsünün izinsiz kullanıldığı iddiasıyla Samsung’a karşı 15 milyon dolarlık dava açtı.

Dua Lipa, Cuma (8 Mayıs) günü ABD Kaliforniya Merkez Bölgesi Federal Mahkemesi’ne sunduğu dava dilekçesinde, Samsung’un çeşitli televizyon modellerinin ambalajlarında yüzünün yer aldığı bir fotoğrafı izinsiz biçimde kullandığını öne sürdü.

BBC’de yer alan habere göre davada; telif hakkı ihlali, marka hakkı ihlali ve Dua Lipa’nın görüntüsü ile kimliğinin izinsiz kullanılması suçlamaları yer alıyor.

Dava dosyasına göre söz konusu fotoğraf, şarkıcının 2024’teki Austin City Limits Music Festival performansı sırasında çekildi ve fotoğrafın telif hakkı Dua Lipa’ya ait.

Dilekçede, Dua Lipa’nın Samsung kutularındaki görüntüsünden ilk kez Haziran 2025’te haberdar olduğu belirtildi. Sosyal medya kullanıcıları da durumu paylaşmaya başladı ve bazıları ürünlerden “Dua Lipa TV Kutusu” diye söz etti.

INSTAGRAM’DAKİ YORUMLAR DA DAVAYA GİRDİ

Davada, Instagram’daki iki yoruma da yer verildi.

Bir kullanıcı “Sırf Dua üstünde diye o televizyonu alırım” yazarken, başka bir kullanıcı ise “Bir şey satmak istiyorsanız üstüne Dua Lipa’nın fotoğrafını koymanız yeterli” yorumunu yaptı.

30 yaşındaki şarkıcının hukuk ekibine göre Samsung, hak ihlalini durdurması yönündeki “tekrarlanan ihtarları” da görmezden geldi.