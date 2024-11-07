Dubai çikolatası TBMM gündeminde

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, son dönemde hızla artan Dubai çikolatası tüketiminin halk sağlığını tehdit ettiğini belirtti.

Barut, iktidarın bu konuda adım atmasını istedi.

Barut, uzmanların çikolatanın içeriğindeki küf ve aflatoksin riskine dikkat çektiğini belirterek, "Lüks ve aşırı tüketim alışkanlığı halkımızı çıkmaza sürüklüyor, sağlığımız tehdit altında. İktidar derhal harekete geçmeli" dedi.

Meclis'te yaptığı konuşmada Barut, Dubai çikolatasının yaygınlaşmasıyla ilgili artan tehlikeye dikkat çekerek, çocuklar arasında da hızla yayılan bu çılgınlığın sağlığa zarar verebileceği uyarısında bulundu.

Aflatoksin maruziyetinin karaciğer hasarından kansere kadar ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini hatırlatan Barut, gerekli önlemlerin alınması çağrısında bulundu.

Meclis'te çağrımızı tekrarladık;

Dubai çikolatası çılgınlığı son bulsun, çocuklarımız ve halk sağlığı korunsun! pic.twitter.com/yJjzNaiobd — Ayhan Barut (@AyhanBarut01) November 7, 2024

Sözcü'de yer alan habere göre; Barut, "Ülkemizde ve dünya genelinde son dönemde adeta bir Dubai Çikolatası çılgınlığı yaşanıyor. Sürekli reklam ve tanıtımlarla pompalanan bu çılgınlık, lüks tüketimi özendirip halkımızı derin bir çıkmaza sürüklüyor. Özellikle çocuklar arasında yayılan bu ürkütücü durum, hem yavrularımızın hem de halkımızın sağlığını da riske atıyor" diye konuştu.

"RİSK BÜYÜK, ÖNLEM ALIN"

Dubai çikolatasıyla ilgili uzmanların dile getirdiği uyarıları anımsatarak çözüm bulunup gerekli önlemlerin alınmasını isteyen Barut, şunları kaydetti:

• Uzmanlar, Dubai çikolatası içeriğiyle ilgili oluşabilecek küf ve aflatoksinin, insan sağlığı üzerinde ciddi tehlikeler oluşturduğunu belirtiyor.

• Uzmanlar, 'Aflatoksin maruziyeti, akut ve kronik zehirlenmelere yol açabilir. Karaciğer hasarı, sarılık, sindirim sistemi rahatsızlıkları ve ölüme kadar varabilen sonuçlar ortaya çıkabilir, karaciğer kanseri riskini artırır' diye uyarıyor.

• Gelin bu sesi duyun! Lüks ve aşırı tüketim çılgınlığına karşı, özellikle de halk sağlığının korunması için iktidarın harekete geçmesi gerekiyor."