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Dubai'de 67 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Ajans Haberleri
  • 14.06.2025 16:35
  • Giriş: 14.06.2025 16:35
  • Güncelleme: 14.06.2025 16:35
Kaynak: AA
Dubai'de 67 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde 67 katlı bir binada çıkan yangının söndürüldüğü bildirildi.

Dubai Sivil Savunma Müdürlüğü'nün X platformundan yaptığı paylaşımda, gece Dubai'nin Marina bölgesindeki 67 katlı bir binada yangın çıktığı belirtildi.

Açıklamada, binada bulunan 3 bin 820 kişinin güvenli bir şekilde tahliye edilerek yangına müdahale edildiği aktarıldı.

Sivil Savunma Müdürlüğü'nün açıklamasında, 6 saatlik çalışmanın ardından yangının kontrol altına alınarak söndürüldüğü, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edildi.

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