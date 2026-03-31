Dubai'de bir binaya şarapnel parçaları isabet etti: 4 yaralı

Dubai Hükümeti Medya Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, hava savunma sistemlerinin müdahalesi sırasında oluşan şarapnel parçalarının bir eve düşmesi sonucu yangın çıktı. Yangın nedeniyle 4 kişi yaralandı.

  • 31.03.2026 05:43
  • Giriş: 31.03.2026 05:43
  • Güncelleme: 31.03.2026 06:18
Kaynak: AA
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde hava savunma sistemlerinin müdahalesi sırasında oluşan şarapnel parçalarının bir eve düşmesi sonucu yangın çıktığı ve olayda 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

Dubai Hükümeti Medya Ofisi'nin sosyal platformundaki hesabından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, hava savunma sistemlerinin müdahalesi sırasında oluşan şarapnel parçalarının El-Bedi bölgesinde terk edilmiş bir eve düşmesi sonucu yangın çıktığı ve evin yakınlarında bulunan 4 kişinin hafif şekilde yaralandığı kaydedildi.

