Dubai'de bir binaya şarapnel parçaları isabet etti: 4 yaralı
Kaynak: AA
Dubai Hükümeti Medya Ofisi'nin sosyal platformundaki hesabından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, hava savunma sistemlerinin müdahalesi sırasında oluşan şarapnel parçalarının El-Bedi bölgesinde terk edilmiş bir eve düşmesi sonucu yangın çıktığı ve evin yakınlarında bulunan 4 kişinin hafif şekilde yaralandığı kaydedildi.