Dubai Havaalanı'na İHA saldırısı

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırıları sürerken savaştan Körfez ülkeleri de etkileniyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) turizm merkezi Dubai Havaalanı'na bir İHA saldırısı olduğu bildirildi.

Havaalanı tahliye edilirken Emirates firması, Dubai'ye tüm uçuşların ikinci bir duyuruya kadar iptal edildiğini duyurdu.

Düşen İHA'nın İran'a ait olduğu iddia edilirken İran'dan resmî bir açıklama gelmedi.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada komşu ülkelerden özür dilerken kendilerine saldırmayan ülkelere füze fırlatmayacaklarını duyurmuştu.