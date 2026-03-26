Dubai'ye düşen füze şarapnelleri nedeniyle 2 kişi öldü

Birleşik Arap Emirlikleri, Başkent Abu Dabi’de engellenen füzenin şarapnelleri nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Şarapnel isabet eden 3 kişi ise yaralandı.

Dünya
  • 26.03.2026 10:43
  • Güncelleme: 26.03.2026 10:49
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'dan ateşlenen ve hava savunma sistemleri tarafından engellenen füzenin şarapnellerinin isabet ettiği 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Abu Dabi Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, saldırıya ilişkin bilgi verildi.

İran'dan gönderilen füzenin BAE hava savunma sistemlerince başkent Abu Dabi'de engellenirken düşen şarapnellerin 2 kişinin yaşamını yitirmesine ve 3 kişinin yaralanmasına neden olduğu kaydedildi.

Ölen ve yaralananların kimliğine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Açıklamada ayrıca şarapnel parçalarının çok sayıda aracın hasar görmesine yol açtığı aktarıldı.

