Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Dubanın üzerinde uyuyakalmışlardı: 4 kişi kurtarıldı

Yalova'da denizde sürüklenen dubanın üzerinde uyuyakalan 4 kişi kurtarıldı. Kıyıya çıkartılarak sağlık kontrolünden geçirilen 4 kişinin durumlarının iyi olduğu belirlendi.

Güncel
  • 05.06.2024 06:34
  • Giriş: 05.06.2024 06:34
  • Güncelleme: 05.06.2024 06:37
Kaynak: DHA
Dubanın üzerinde uyuyakalmışlardı: 4 kişi kurtarıldı
Fotoğraf: DHA

Yalova’da bağlı bulunduğu halatlardan kurtularak açığa sürüklenen dubanın üzerinde uykuya daldıkları için denizde mahsur kalan 4 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Çiftlikköy sahilinde denize giren 4 kişi bir süre sonra kıyıya bağlı dubanın üzerine çıkarak uykuya daldı.

İddiaya göre kıyıdaki duba bağlı halatın kopmasıyla açık denize sürüklenmeye başladı.

Uyandıklarında denizde sürüklendiklerini fark eden 4 kişi cep telefonlarıyla Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerini arayarak, yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Bir süre sonra denizde sürüklenen ve üzerinde 4 kişinin bulunduğu dubanın yeri tespit edildi.

Dubayı halatla botlara bağlayan ekipler 4 kişiyi kurtardı.

Kıyıya çıkartılarak sağlık kontrolünden geçirilen 4 kişinin durumlarının iyi olduğu belirlendi.

BirGün'e Abone Ol