Duble duble milyarlar akıyor!

AKP iktidarlarında kamu ihaleleri, “İktidara yakın çevreleri zenginleştirme aracına” dönüştürüldü. İktidara yakın müteahhitler, kamudan aldıkları yüksek maliyetli ihaleler nedeniyle servetlerine servet kattı. Dev ihaleler ile sermaye gruplarını adeta fonlayan iktidar, öngörüsüzlük ve plansızlık nedeniyle milyarlarca lirayı da çöpe attı.

İktidarındaki lüks ve şatafatın yarattığı ekonomik buhranı göstermelik tedbirlerle hafifletmeye çalışan AKP, yanlış planlama nedeniyle yarım kalan kamu projelerinin tamamlanması için kesenin ağzını açtı. İlk ihaleleri Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda gerçekleştirilen yollar ve köprüler yarım kalınca, büyüklükleri 15 milyar TL’ye dayanan yeni ihalelere mecbur kalındı.

BirGün, Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’nin yürürlüğe girdiği 15 Mayıs’tan sonra, yarım kalan yollara yönelik gerçekleştirilen tamamlama ihalelerinin bilançosuna ulaştı. Buna göre, 15 Mayıs ile 24 Eylül dönemi arasında yapılan dokuz tamamlama ihalesi kapsamında 14 milyar 388 milyon 267 bin TL’lik harcamaya imza atıldı.

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PARA YUTAN ERZURUM-İSPİR YOLU

15 Mayıs 2024 ile 24 Eylül 2024 tarihleri arasında, Karayolları Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen tamamlama (ikmal) ihaleleri ve maliyetleri şöyle sıralandı:

• Topalyayla Köprüsü Güçlendirmesi ve Bağlantı Yolları Yapımı İkmal İşi: 12 milyon 300 bin TL

• Erzurum-İspir Yolu İkmal İşi: 2 milyar TL

• Karayolları’na Bağlı Tesislerde Sundurma Yapılması İkmal İnşaat İşi: 26 milyon 284 bin TL

• Gündoğdu-Veliköy Yolu Sanat Yapıları Ve Üstyapı İşleri İkmal İşi: 17 milyon 213 bin TL

• Afyonkarahisar-Şuhut Yolu İkmal İşi: 169 milyon 138 bin TL

• Bursa-Kayapa-Mustafakemalpaşa Yolu İkmal İşi: 65 milyon 618 bin TL

• Ardahan Güney Çevre Yolunda İkmal İşi: 90 milyon 497 bin TL

• Gazipaşa Bölge Hududu Yolu İkmal İşi: 11 milyar 562 milyon TL

• Ereğli-Halkapınar-İvriz Yolu İkmal İşi: 323 milyon 323 bin TL