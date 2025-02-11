‘Duble’ yıkıma toplu dava

Ebru ÇELİK

Antalya’nın Kaş, Demre, Finike ve Kalkan bölgelerinden geçecek olan duble yol projesi için verilen ‘ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) olumlu’ kararına tepkiler sürüyor. Yaşam savunucuları ve bölge halkı, bölgenin doğal ve kültürel mirasını yok edileceğini, yapılacak yolun köylerin ortasından geçerek evleri, su kaynaklarını ve geçim kaynakları olan tarım arazilerini yok edeceğini söyledi.

KÖYÜ İKİYE BÖLECEK

Kaş Çevre Platformu üyesi Kadriye Hacımusaoğlu, bölgenin böylesi bir yola ihtiyacı olmadığını belirterek, ‘‘Yapılmak istenen yol rant yoludur. 2021’de 2 milyardan fazla bütçe harcanarak yapılacak olan bu yolu şimdi yapmak istiyorlar. Kim bilir şimdi ne kadar para akıtılacak? Gereksiz olan bu yolun bütçesini bölgemizin ihtiyacı olan şeylere kullanılmasını istiyoruz. Bu yol nerede güzel arazi, manzara varsa oradan geçiyor. Yolu yapmamaları için birçok neden var. Oysa yapmaları için bir neden bile yok. Yolun yapılmaması için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Demre’nin Hoyran köyünde yaşayan Süleyman Hacımusaoğlu ise 2 bin 500 yıllık köylerini gereksiz bir yol için mahvetmelerini istemediğini söyledi. Hacımusaoğlu, “Köyün 1’inci ve 2’inci derecede sit alanları var, bunlar yok olacak. Köyü ikiye bölecekler ve evler ile tarım arazileri etkilenecek. Demre’den Kalkan’a kadar etkilenecek olan 19 köyümüz var. 17 Şubat’a kadar bölge halkıyla beraber verilen ÇED olumlu kararına itiraz edip toplu davalarımızı açacağız. Bu yol yapılırsa ekonomik gelirlerimiz, evlerimiz, tarihimiz yok olacak ve biz bu mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.

Çukurbağ Köyü Muhtarı Erol Demirtepe de bölgedeki badem ağaçlarının neredeyse hepsinin yok olacağınını vurgulayarak ‘‘Birçoğumuzun evlerini ve tarım arazilerini yok edecek proje bir yıkım projesidir. Bu projeye karşı mücadelemizi sürdüreceğiz” açıklamasını yaptı.

∗∗∗

19 MİLYON METREKÜP HAFRİYAT

Yol yapımı çalışmalarında 19 milyon metreküp hafriyat oluşacağı belirtiliyor. Hafriyatın 7 milyon metreküpü dolgu amaçlı olarak projede kullanılacak. Geriye kalan 12 milyon metreküp hafriyat fazlasının nereye döküleceğinin ise belli değil. Halk, molozun yüksekliğinin 10 metre olması durumunda 175 futbol sahası kadar alana ihtiyaç duyulacağını belirtiyor.

∗∗∗

66 BİN AĞAÇ KESİLECEK

Yurttaşlar, önceki gün Demre ve Kaş Çukurbağ köyünde yaptıkları eyleme duble yol projesini protesto etti. Açıklamada “Dubla yol projesiyle tarım ve orman alan, zeytinlikler ve makilik alanlar tahrip olacak. Proje, Demre’de örtüaltı tarım, Finike’de coğrafi işaretli Finike Portakalı üretiminin yapıldığı kıymetli tarım arazilerinden geçerek bölgedeki çiftçimizi ekonomik kayba uğratacak” denildi. Kaş Belediyesi meclis üyeleri de böyle bir otoyola ihtiyaç olmadığını, var olan yolun iyileştirilmesini, bunun altında rant ve yağma politikalarının olduğunu söyledi. CHP Milletvekili Cavit Sarı da şunları kaydetti: “Otoyolun geçtiği yerlerden 66 bin ağaç kesilecek. Bu proje bir yıkım projesidir. Projeye karşı hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. Bu yol projesinin maliyeti nedir? Açıklanmalı.’’