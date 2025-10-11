Duble yol mevzuata aykırı

Ebru ÇELİK

Çevre savunucularının itiraz ettiği Antalya’nın Kaş, Demre, Finike ve Kalkan ilçelerini kapsayan Duble Yol projesine ilişkin verilen “ÇED olumlu” kararına bilirkişi heyetinden ret geldi. Heyet, yolun kamu yararına ve mevzuata uygun olmadığını belirterek, projenin doğa, tarım ve kültürel miras açısından ciddi tehditler içerdiğini vurguladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 74 kilometrelik, 60 metre genişliğinde, dört şeritli, 11 köprü ve viyadük, 6 tünel ile 12 alt-üst geçit içeren yol projesine 25 Ocak’ta “ÇED olumlu” kararı vermişti. Ancak proje, bölge halkı ve çevre savunucularının tepkisini çekmişti.

Çevre savunucuları ve bölge halkı, projeye karşı hukuki mücadelesini sürdürürken ilk kazanımları bilirkişi heyetinden geldi. Proje kapsamında yaklaşık 66 bin ağacın kesileceği, 11 arkeolojik sit alanının zarar göreceği ve tarım ile mera alanlarının büyük bölümünün yok olacağı çevre savunucuları tarafından belirtilirken itirazlar üzerine açılan dava kapsamında 12 uzmandan oluşan bilirkişi heyeti bölgede keşif yaptı. Hazırlanan raporda, 11 uzaman “ÇED olumlu” kararının kamu yararına ve çevre mevzuatına aykırı olduğunu belirtti.

HANÇER GİBİ SAPLANACAK

Kaş Çevre ve Kültür Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Murat Akoy, bilirkişi raporunun Antalya halkı lehine olduğunu vurgulayarak, “Kaş’ı bıçak gibi kesecek, Likya kültürel mirasına, özel çevre koruma alanlarına, tarım arazilerine ve endemik türlere geri dönülmez zararlar verecek bu projeye karşı hukuki ve fiili mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu ilk kazanımımız, umarım bu projeyi iptal ederek Kaş halkına fayda sağlayacak yeni projeler yapılır. Kaş halkı yol istiyor ancak tarihe, geçim kaynaklarına darbe vuracak bu yolu kabul etmiyor” dedi.

Akoy, proje kapsamında 19 milyon metreküp hafriyat oluşacağını, bunun 12 milyon metreküpünün fazlalık olarak kalacağını belirterek şöyle konuştu: “Demre’nin su kaynaklarına, zeytinliklere ve bin dönümden fazla tarım arazisine zarar verecek bu yol. Bölgede yaşayan köylüler, elleriyle kazıyarak yaptığı geçim kaynakları bu yol ile kaybedecek. Derneğimiz ve bölge halkı mücademize devam edeceğiz. Kaş’ın eşsiz güzelliklerini bu yola feda etmeyeceğiz”.