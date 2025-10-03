Duble yolllar için duble harcama

AKP ile anılan, “Yol yaptık” sloganı, tamamlama ihalelerinin ardından bütçede karadeliğe dönüşen otoyollar nedeniyle “Yol yaptık ama tam beceremedik” diye uyarlanmaya başlandı.

Karayolları Genel Müdürlüğü’nce yapılan ancak yarım kalan ya da bozulan yollar için harcanan kamu kaynaklarına bir yenisi daha eklendi. Karayolları Genel Müdürlüğü 15’inci Bölge Müdürlüğü, Kurşunlu-Korgun Yolu’nun 0+000- 28+957 kesimi için 2 Mayıs 2017 tarihinde yapım ihalesi düzenledi.

İhale kapsamında üç şirketin oluşturduğu ortaklık ile 94 milyon 700 bin TL’lik sözleşme imzalandı. 2019 yılında tamamlanması gereken yol, ancak 2024 yılında bitirilebildi. Gecikme ile tamamlanan yol için 4 Eylül 2025 tarihinde yeni bir yapım ihalesi daha düzenlenmesi dikkati çekti.

Karayolları Genel Müdürlüğü 15’inci Bölge Müdürlüğü, Kurşunlu-Korgun Yolu’nun 2017 yılında ihale edilen kesiminin tamamlanması için 23 Eylül 2025 tarihinde 191 milyon 947 bin 888 TL’lik anlaşma yaptı. Eylül 2025’te atılan imzanın ardından, 94,7 milyon TL’ye tamamlanması planlanan yol için harcanan toplam para, 286,6 milyon TL’ye fırladı.