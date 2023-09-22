Dublörlü suç örgütüne operasyon: 23 gözaltı kararı

Mersin’de yurtdışında yaşayan kişilerin gayrimenkullerini dublör kullanarak satışa çıkaran suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi, 23 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan çok sayıda şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Mersin’de gurbetçilerin gayrimenkullerini dublör kullanarak satışa çıkaran suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Aralarında tapu memurları, avukat, emlak ofisi sahipleri ve çalışanlarının da bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, noter görevlilerinin kendisini Almanya’da yaşayan gurbetçiye benzetmek için saçını boyatıp, sakalını tıraş eden bir kişinin sahte vekâlet çıkarmaya çalıştığını fark ederek, şikayette bulunması üzerine çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında organize bir suç örgütünün, yurtdışında yaşayan gurbetçilerin gayrimenkul bilgilerini rüşvet karşılığında Tapu Müdürlüğü’nde çalışan memurlardan öğrendiği, daha sonra bu arsa ve arazileri o kişilere benzer dublör kullanarak sahte ölüm belgesi, sahte kimlik, sahte veraset ilamı, sahte noter vekâleti, sahte nüfus adres bildirimi, sahte evraklarla banka hesabı ve cep telefonu hattı çıkararak satışa çıkardıkları belirledi.

Bu yolla 12 gurbetçiyi mağdur eden suç örgütüne üye aralarında tapu memurları, avukat, emlak ofisi sahipleri ve çalışanlarının da bulunduğu 23 şüpheli tespit edildi. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama çıkartmasının ardından polis ekipleri, operasyon düzenledi.



Polisler, hakkında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.