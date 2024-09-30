'Dublörün Dilemması' oyunun prömiyeri Baba Sahne'de

Yazar Murat Menteş'in eserlerinden 'Dublörün Dilemması', Atlas Tiyatro Araştırmaları Prodüksiyonu ile sahneye hazırlanıyor.

Oyuncu kadrosunda Abdurrahman Merallı, Çetin Kaya, Deniz Işın, Ediz Akşehir ve Tekin Ezgütekin yer alıyor.

Sercan Özinan'ın uyarlayıp yönettiği Dublörün Dilemması’nın dramaturgluğunu Ece Çelikçapa Özinan üstlenirken, yardımcı yönetmenliğini Aral Çelik ve Berre Koçak yapıyor.

Oyunun müziğini Metin Bahtiyar, dekor ve kostüm tasarımını Rabia Kip Telek, ışık tasarımını Ayşe Sedef Ayter üstleniyor. Maskeler Polat Canpolat'a aitken, ses mix ve efekt tasarımı ise Kerem Duru'nun imzasını taşıyor. Afiş tasarımında Ethem Onur Bilgiç'in dokunuşları bulunuyor.

Dublörün Dilemması, 21 Ekim Pazartesi saat 20.30'da Baba Sahne'de prömiyerini yapacak.

Oyun prömiyerden sonra; 28 Ekim 2024 Pazartesi saat 21:00’de Ataşehir DasDas Sahne’de, 6 Kasım 2024 Çarşamba saat 20:30’da Beyoğlu Ses 1885’te, 11 Kasım 2024 Pazartesi saat 21:00’de Ataşehir DasDas Sahne’de, 15 Kasım 2024 Cuma saat 20:30’da Moda Sahnesi’nde ve 16 Kasım 2024 Cumartesi saat 16:00’da Moda Sahnesi’nde sahnelenecek.