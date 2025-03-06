Duende Tiyatro, ‘Sıfır Noktasındaki Kadın’ı yeniden sahneye taşıyor

Mısırlı feminist yazar Nevâl es-Saadavi’nin aynı adlı eserinden uyarlanan oyun, yazarın ölümünün ardından sahnede tekrar canlanıyor.

19 Mart’ta Duende Tiyatro’da perde açacak oyun, kadın hakları, çocuk hakları, erkek şiddeti, ekonomik eşitsizlik ve adaletsizlik gibi güncelliğini koruyan meselelere sert bir bakış sunuyor.

FİRDEVS’İN UNUTULMAZ HİKÂYESİ

Nevâl es-Saadavi’nin, Kanatır Cezaevi’nde hayatının son anlarına tanıklık ettiği Firdevs’in hikâyesini anlatan eser, sahnede bir bellek yolculuğuna dönüşüyor. Firdevs’in, gökyüzünden ansızın düştüğü ya da yerin yedi kat altından çıktığı çöl, izleyiciyi de içine çeken bir sorgulama alanına dönüşüyor.

Oyunun sahne uyarlamasını ve performansını İpek Taşdan üstlenirken, hareket tasarımında Ufuk Şenel, dramaturgide Evren Erbatur, sahne ve kostüm tasarımında Maryam Soudbar, ses tasarımında Ömer Sarıgedik, ışık tasarımında ise Alev Topal yer alıyor. Yönetmen yardımcılığını ise Ümit Aydın yapıyor.

Duende Tiyatro, Sıfır Noktasındaki Kadın ile izleyiciyi, adaletin sınırlarını sorgulamaya ve Firdevs’in sesi olmaya davet ediyor.