Düetten davaya: Sefo, Reynmen’i mahkemeye verdi

Son yıllarda popülaritelerini artıran iki rap müzik şarkıcısı, bir davada karşı karşıya gelecek.

Kamuoyunda ‘Sefo’ olarak bilinen Seyfullah Sağır, ‘Reynmen’ adıyla tanınan Yusuf Aktaş’a ‘Bonita’ şarkısından gelir alamadığı gerekçesiyle dava açtığını duyurdu.

Şarkının söz yazarı olan Sefo, sosyal medyadan yaptığı açıklamada klibin masraflarını da kendi cebinden ödediğini söyledi.

2021 yılında yayınlanan klipte, şarkıyı düet şeklinde seslendiren Sefo ile Reynmen birlikte rol almıştı.

Sefo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“İşlerin bu noktaya gelmesinden dolayı üzgünüm. Böyle planlamamıştık, böyle konuşmamıştık, ama böyle oldu. Yaklaşık 2,5 senedir, sözlerini yazıp söylediğim, klibini bile kendi cebimden çektiğim Bonita şarkısının gelirlerinden tek bir ödeme almadım. Yeri gelince haktan hukuktan bahsederler ama en iyi onlar yerler. 3-5 ne kadar olduğunu bilmiyorum ve umurumda da değil. Ancak bu mafyavari 'gelirlere çökme' tavrına karşı elimden gelen hukuki her şeyi yapacağım.”