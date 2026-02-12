Düğüm çözüldü: Nigel Hayes-Davis'in yeni takımı belli oldu
Fenerbahçe Beko ve Hapoel Tel Aviv'in de teklif yaptığı Nigel Hayes-Davis, Panathinaikos'a transfer oldu. Kulüp Başkanı Dimitris Giannakopoulos, oyuncuyla 2,5 yıllık sözleşme imzaladıklarını kaydetti.
Kaynak: AA
Panathinaikos Basketbol Kulübü Başkanı Dimitris Giannakopoulos, ABD'li oyuncu Nigel Hayes-Davis'i transfer ettiklerini duyurdu.
Giannakopoulos, ABD merkezli X sosyal medya platformundan açıklamasında, 31 yaşındaki oyuncuyla 2,5 yıllık sözleşme imzaladıklarını kaydetti.
Hayes-Davis, Basketbol Avrupa Ligi'nde geçen sezon 16,7 sayı, 5,3 ribaunt ve 1,7 asist ortalamasıyla Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluğa ulaşmasında önemli rol oynadı.
Dörtlü Final'in MVP'si seçilen ABD'li oyuncu, sezon başında gittiği NBA ekibi Phoenix Suns'ta 27 maçta forma giydi.
Başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Panathinaikos, bu sezon Avrupa Ligi'nde 27 maçta 16 galibiyet, 11 mağlubiyetle 8. sırada yer alıyor.