Düğün baskınları sürüyor

Haber Merkezi

Düğünlerde çekilen halaylarda 'propaganda yapıldığı' ididasıyla yapılan operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Esenyurt'ta bir düğüne yapılan baskında 8 kişi gözaltına alındı. DEM Parti, "Kürt'e, Kürtçe'ye ve Kürt düğünlerine tahammülsüzlük" tepkisini gösterdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Hakkari Cilo Fest'te halay çekerken düğünlerde halay çekenlere yönelik 'propaganda' operasyonları ise sürüyor. Esenyurt'a bağlı Pınar Mahallesi'nde polisler bir düğüne onlarca resmi ve sivil araçlarla baskın düzenledi.

Baskın, düğünde çekilen bir video ile ihbar yapılması üzerine gerçekleşti. Baskında 'örgüt propagandası yapmak' suçlamasıyla 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar Kıraç Karakolu’na götürüldü. 5 kişi serbest bırakılırken; klarnetçi, bağlamacı ve müzisyen halen gözaltında.

‘TAHAMMÜLSÜZLÜK’

Baskına ilk tepki DEM Parti İstanbul İl Örgütü'nden geldi. Açıklamada "Bu görüntüler, Kürt'e, Kürtçe'ye ve Kürt düğünlerine tahammülsüzlüğün görüntüleri. Yaşanan bu saldırının takipçisi olacağız" denildi.