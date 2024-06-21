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Düğün eğlencesi savaş alanına döndü: Trafiği kesip uzun namlulu silahla ateş açtılar

Bursa’da düğün eğlencesi için konvoya katılan gençler ortalığı savaş alanına çevirdi. Uzun namlulu silahlar ile havaya peş peşe ateş eden şüpheliler kameraya yansırken, düğmeye basan emniyet 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Güncel
  • 21.06.2024 00:44
  • Giriş: 21.06.2024 00:44
  • Güncelleme: 21.06.2024 01:02
Kaynak: İHA
Düğün eğlencesi savaş alanına döndü: Trafiği kesip uzun namlulu silahla ateş açtılar


Bursa’da  Merkez Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi üzerinde düğün eğlencesi için araçlarla konvoy yapan akrabalar uzun kuyruklar oluşturdu.

Bir grup genç ise eğlencenin dozunu kaçırdı. Trafiği durduran şüpheliler, araçtan inip uzun namlulu silahlar ile peş peşe ateş açtı. Ortalığı savaş alanına çeviren gençler, o anları sosyal medya hesaplarında paylaşırken, görüntüler üzerine polis harekete geçti.

 Yıldırım Suç Önleme Büro Amirliğince ateş açan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. 2 şüpheli evlerinde yakalandı. Şüpheliler ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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