Düğün eğlencesi savaş alanına döndü: Trafiği kesip uzun namlulu silahla ateş açtılar

Bursa’da düğün eğlencesi için konvoya katılan gençler ortalığı savaş alanına çevirdi. Uzun namlulu silahlar ile havaya peş peşe ateş eden şüpheliler kameraya yansırken, düğmeye basan emniyet 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Güncel 21.06.2024 00:44 Giriş: 21.06.2024 00:44

Güncelleme: 21.06.2024 01:02 Kaynak: İHA