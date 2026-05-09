Düğün fotoğrafı tepki çekmişti: Ruhi Çenet'ten açıklama

Hantavirüs tespit edilen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği gemide bulunan Ruhi Çenet tepki çeken düğün fotoğrafına ilişkin açıklama yaptı.

24'üncü günde gemiden inen Çenet'in karantinaya girmeden önce bir düğüne katıldığı iddia edilmişti.

23 ülkeden 150'den fazla kişi bulunan MV Hondius isimli yolcu gemisinde, 3 kişi hantavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Arjantin'den, Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye giden gemide YouTuber Ruhi Çenet'in de olduğu öğrenilmişti.

"HÂLÂ KARANTİNADAYIM"

Belgesel çekimi için gemide bulunduğunu söyleyen Çenet, seyahatin 24'üncü gününde gemiden indiğini belirtmişti. YouTube'da 18 milyon takipçisi bulunan Çenet, sağlık durumu hakkında da bilgi vererek, “Beni merak edip soranlara teşekkürler, çok ucuz kurtuldum ama aklım hâlâ orada. Gerekli kan testlerini yaptırdım” ifadelerini kullanmıştı.

Ruhi Çenet, tepkilerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ünlü Youtuber, "Daha önce çekildiğim bir fotoğraf, 2 Mayıs'tan sonra çekilmişim gibi gösteriliyor. Düğüne katıldığım tarihte, hantavirüs salgını Dünya Sağlık Örgütü tarafından açıklanmamıştı. Bilgi paylaşıldığı andan itibaren, her ihtimale karşı karantina uygulamasındayım. Hâlâ herhangi bir semptom göstermemekteyim" dedi.