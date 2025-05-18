Düğün konvoyu ambulansa yol vermedi: Yerlikaya'dan 'yeni kanun tasarısı' açıklaması

Ankara’da Konya Yolu AŞTİ istikametinde saat 13.05 sıralarında düğün konvoyundaki araçların ambulansa yol vermemesi sosyal medyada tepki çekti.

Görüntüler üzerine yapılan incelemelerde araç sürücüleri U.G., B.S., B.K. ve B.T.S. hakkında işlem yapıldı.

Sürücülere, belgesiz ve muayenesiz araç kullanmak, trafikte yol kapatmak ve saygısızca araç kullanmak gerekçesiyle toplam 49 bin 810 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca U.G., B.K. ve B.T.S. hakkında “trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek” suçlamasıyla adli işlem başlatıldı. 3 araç trafikten men edilerek otoparka çekildi.

YENİ YASA TASARISI GÜNDEMDE

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, benzer olayların önüne geçilmesi amacıyla hazırlanan yeni yasa tasarısını duyurdu.

Yerlikaya, Meclis’e sunulan 36 maddelik düzenleme kapsamında, asker uğurlaması ya da düğün gibi gerekçelerle köprü, tünel, viyadük ve otoyol kapatanlara 180 bin TL para cezası verileceğini, ehliyetlerine 120 gün süreyle el konulacağını ve araçlarının da aynı süreyle trafikten men edileceğini belirtti.

Yerlikaya ayrıca, “Bugün yol vermediğimiz ambulans, yarın bizi ya da çok sevdiğimiz birini hastaneye yetiştirmeye çalışabilir” dedi.