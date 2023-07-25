Düğün konvoyuna ateş açıp 2 kişiyi yaralayan kardeşler tutuklandı

Samsun’da düğünde çıkan kavganın devamında damat evi önündeki düğün konvoyunda yer alanlara tabanca ve tüfekle ateş ederek 2 kişiyi yaralayan kardeşler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi’nde komşusunun düğününe katılan E.Ş. (27) ile kardeşi U.Ş. (24) burada alkol içme konusu iddiasıyla çıkan tartışmada darp edildi.

Düğün salonundan Kafidekale Mahallesi’ndeki evlerine gelen kardeşler, komşusu olan damat tarafının düğün konvoyuna tabanca ve tüfekle ateş açtı. Bu sırada tüfekten çıkan saçmalar düğüne katılan N.Y. (60) ve G.Y. (50) adlı kadına isabet edip yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. E.S. ve U.S. adlı kardeşler polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki sorgulanmaları tamamlanan kardeşler bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren kardeşler tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.