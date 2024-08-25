Düğün konvoyuna ceza yağdı

Antalya’da yolu trafiğe kapatan düğün konvoyunda akrobatik hareketler yapan 4 motosiklet ve 1 araca toplam 37 bin 625 TL trafik cezası uygulandı.

Antalya’nın Kepez ilçesi Ziya Gökalp Caddesi üzerinde düğün konvoyunun yolu araç trafiğine kapattığının 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri verilen adrese gitti.

Düğün konvoyunu takibe alan ekipler, Sakarya Bulvarı üzerinde düğün konvoyunun tekrar yolu araç trafiğine kapattığı ve konvoyda bulunan bazı araçların akrobatik hareketler yaptığını belirledi.

TOPLAM 37 BİN 625 TL CEZA

Trafik ekipleri konvoyda bulunan 4 motosiklet ve 1 aracı yolu kapatarak lastik yaktığı esnada durdurdu.

Konvoyda akrobatik hareketler yaptığı tespit edilen motosikletler ile araca kask takmamak, abartı egzoz bulundurmak, tehlikeli araç kullanmak, plaka üzerinde değişiklik yapmak, yetersiz sürücü belgesi olmak üzere toplam 18 adet cezai işlem uygulandı.

Araç ve sürücülere toplam 37 bin 625 TL cezai işlem uygulanırken, 1 araç ise trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.