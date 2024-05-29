Düğün konvoyuna katılan otomobil takla attı: 2 yaralı

Siirt’in Kurtalan ilçesinde düğün konvoyuna katılan otomobilin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kurtalan - Batman karayolu Mağrip köyü mevkiinde plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü ve yanında bulunan kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kurtalan ilçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.