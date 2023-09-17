Düğün konvoyunda kaza: 1'i ağır 5 yaralı

Ağrı’da düğün konvoyunda bulunan bir otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada, biri ağır 5 kişi yaralandı.

Bu gün sabah saat 10:30 sularında Ağrı-Hamur karayolunda meydana gelen kazada, Menderes Aydemir idaresindeki otomobil, düğün konvoyunda Ağrı’dan Hamur ilçesine doğru seyir halindeyken, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarparak takla attı.

Meydana gelen kazada araç içerisinde bulunan sürücü Menderes Aydemir’in yanı sıra Yasin Aydemir, Gülcan Aydemir, Makbule Aydemir, Songül Aydemir yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık, polis, itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavileri süren yaralılardan Makbule Aydemir’in durumunun ağır olduğu öğrenildi.