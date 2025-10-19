Düğün konvoyunda takla atan otomobilin sürücüsü öldü

Özcan DURUSOY/BULDAN (Denizli), (DHA)- DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, düğün konvoyunda takla atıp yol kenarındaki su kanalına düşen otomobilin sürücüsü Mehmet Karaca (24), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Beyler Mahallesi'nde meydana geldi. Düğün konvoyunda Mehmet Karaca’nın kontrolünü yitirdiği otomobil takla atıp, yol kenarındaki su tahliye kanalına düştü. Buldan Adliyesi Bilgi İşlem Servisi'nde çalıştığı belirtilen Karaca, yaralandı. Konvoydaki diğer kişilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırılan Karaca, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

