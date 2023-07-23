Düğün konvoyunda yolu kapatıp havaya ateş eden şahıs yakalandı

Başakşehir’de düğün konvoyunda yolu kapatıp havaya ateş açan 20 yaşındaki şahıs polis ekipleri tarafından kullandığı silahla birlikte yakalandı.



Başakşehir’de dün öğle saatlerinde düğün konvoyu yapan bir grup, Metrokent alt geçidine geldiği esnada yolu trafiğe kapatmıştı. Düğün konvoyu yapan şahısların yolu kapatmalarının ardından havaya silah ile ateş açılmıştı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri havaya ateş eden B.E.A.(20) isimli genci kullandığı kurusıkı tabanca birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şüpheli şahısın emniyetteki işlemleri devam ediyor.