Düğün konvoyundakiler lastik yakıp havaya ateş açtı; o anlar kamerada

Aksaray'da, düğün konvoyundaki araçtaki bazı kişiler, lastik yakıp araçlardan havaya ateş açtı. O anlar, mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ajans Haberleri 18.05.2024 23:50 Giriş: 18.05.2024 23:50

Güncelleme: 18.05.2024 23:51 Kaynak: DHA

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